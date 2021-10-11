Белоруссия закроет генконсульство в Нью-Йорке

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закроется 21 октября по требованию американской стороны. Об этом сообщается на сайте диппредставительства.

Граждане Белоруссии, проживающие на территории консульского округа, после закрытия генконсульства смогут обращаться в посольство, расположенное в Вашингтоне.

В 2008 году Белоруссия решила отозвать посла из США после введенных против республики санкций. Американский посол также покинул Минск. Посольства двух стран возглавляли временные поверенные, дипломатический штат американского диппредставительства был сокращен с 35 до пяти человек.

В середине 2020 года, спустя 12 лет, Белоруссия и США обменялись послами. Однако вскоре отношения между Минском и Западом снова ухудшились. Евросоюз и США ввели несколько пакетов санкций, обвинив белорусские власти в фальсификации президентских выборов и репрессиях против протестующих граждан.