Звонки Меркель в обход Лукашенко объяснили поведением Минска

Меркель обсудила с Путиным кризис с мигрантами, поскольку Лукашенко не выходит на связь

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель намеренно не стала звонить президенту Белоруссии Александру Лукашенко напрямую, чтобы обсудить миграционный кризис, разразившийся у границ с Польшей. Вместо этого она связалась с ним в обход — через президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, цитату приводит «Интерфакс».

Зайберт объяснил такой поступок тем, что Лукашенко якобы сам не выходит с Меркель на связь.

«По оценке германского правительства, российское правительство имеет определенное влияние на белорусский режим, на белорусское правительство. Переговоры с президентом Путиным - это переговоры с тем, к кому прислушиваются в Минске», — добавил представитель кабмина.

Так он прокомментировал сообщения о звонке Меркель Путину, в ходе которого канцлер попросила президента повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами. Разговор состоялся по инициативе германской стороны, подчеркнули в Кремле.