Меркель попросила Путина повлиять на Белоруссию

Меркель в разговоре с Путиным попросила повлиять на Белоруссию из-за ситуации с мигрантами

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным попросила его повлиять на Минск в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

Она заявила, что «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».

В Кремле в свою очередь сообщили, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что президент России предложил наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, так как там в настоящее время отмечается тенденция к росту напряженности, надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами граждан. Он также отметил, что европейцы не желают показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.