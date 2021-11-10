В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Белоруссии и Польши

Сложная ситуация на границе Белоруссии и Польши вызывает озабоченность, так как там в настоящее время отмечается тенденция к росту напряженности, надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами граждан. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он также отметил, что власти понимают сложность ситуации. Кроме того, пресс-секретарь президента России отметил, что беженцы не хотят оставаться в Польше, однако желают транзитировать на территорию пространства Евросоюза. Он напомнил о прецедентах, когда европейцы говорили «о высших ценностях в том, что касается защиты таких людей, таких беженцев, обеспечении их интересов и их безопасности».

Кремль констатирует нежелание европейцев показывать приверженность идеалам гуманизма в отношении ситуации на границе Белоруссии и Польши, подчеркнул Песков.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.