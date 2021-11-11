Евросоюз задумал ввести санкции в отношении «Аэрофлота»

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот». Об этом пишет Bloomberg.

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Собеседник агентства в органах власти ЕС объяснил, что ряд компаний, включая «Аэрофлот» и «Турецкие авиалинии», могут оказаться в санкционном пакете против Белоруссии. В Европе допускают, что эти организации могут быть причастны к миграционному кризису на восточной границе Евросоюза.

Предположительно, рестрикции могут выть введены в начале следующего месяца. По информации издания, к санкциям подключатся США и, возможно, Великобритания.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.