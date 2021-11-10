Российский дипломат обвинил ЕС в двойных стандартах из-за ситуации в Белоруссии

Дипломат Полянский обвинил ЕС в двойных стандартах из-за кризиса с мигрантами в Белоруссии

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз (ЕС) упорно продвигает извращенное видение ситуации с мигрантами на белорусско-польской границе. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, неправительственные организации (НПО) и представителей СМИ не допускают к польской границе, чтобы оказать помощь мигрантам, а также рассказать о насильственной депортации беженцев и преследованиях безоружных людей со стороны Варшавы. «Где "ценности Евросоюза"? Двойные стандарты», — резюмировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 10 ноября, попросила его повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Она также отметила, что события на границе Европейского союза (ЕС) и Белоруссии дают повод для беспокойства.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.