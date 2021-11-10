Меркель прокомментировала переговоры с Путиным по ситуации на границе Белоруссии

Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в связи с миграционным кризисом

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным прокомментировала миграционный кризис на белорусско-польской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Меркель, она попросила российского лидера повлиять на главу Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами. Она отметила, что события на границе Европейского союза (ЕС) и Белоруссии дают повод для беспокойства.

Канцлер также подчеркнула, что решение проблемы с мигрантами на границе должно быть «гуманным». Помимо этого, она поблагодарила Литву, Латвию и Польшу за заботу о защите внешних границ ЕС.

Ранее о беседе лидеров государств сообщили в Кабмине ФРГ. Согласно заявлению властей, Меркель в ходе переговоров заявила, что «инструментализация мигрантов белорусским режимом бесчеловечна».

В Кремле в свою очередь рассказали, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что президент России предложил наладить обсуждение проблем между представителями стран-членов ЕС и Минском.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.