Украина начала готовиться к миграционному кризису на границе

МВД Украины заявило о подготовке к сценариям, происходящим на польско-белорусской границе

Власти Украины начали готовиться к миграционному кризису, аналогичному тому, что происходит на границе Белоруссии и Польши. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УНИАН.

«Мы готовимся к сценариям, подобным тем, которые происходят сегодня на польско-белорусской границе», — заявил Монастырский.

Глава МВД рассказал, что Украина удвоит число пограничников. «Также будут привлечены достаточно серьезные резервы Национальной гвардии и Национальной полиции (...) Будут функционировать мобильные группы, передвигаться вдоль границы для выявления незаконного пересечения границы», — цитирует Монастырского «Интерфакс — Украина».

Замглавы МВД Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что обеспечивать безопасность границ будут около 8,5 тысячи военнослужащих.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал власти своей страны добиться от Европейского союза гарантий помощи в случае наплыва беженцев.