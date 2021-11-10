На Украине призвали добиться гарантий от ЕС на случай наплыва беженцев

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал власти страны добиться от Европейского союза (ЕС) гарантий помощи в случае наплыва беженцев с территории Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Климкин назвал миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС российской спецоперацией. «Кажется, [президент России Владимир] Путин не только шантажирует Евросоюз, но и троллит [президента США Джо] Байдена. Вспомните ситуацию на границе США с Мексикой», — отметил экс-глава МИД.

Он назвал правильным решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины провести заседание, посвященное ситуации с мигрантами. Однако сначала надо провести встречу секретарей советов безопасности Украины, Польши, Литвы и Латвии при участии Брюсселя и выработать общую стратегию, уверен Климкин.

«Чтобы нам срочно помогли так же, как будут помогать членам ЕС. Чтобы дали нам гарантии, что помогут с беженцами (или возьмут в ЕС, или помогут отправить домой)», — пояснил экс-министр.

По его словам, такой шаг был бы проявлением солидарности с Евросоюзом, без которой невозможна евроинтеграция.

В Белоруссии группы мигрантов с Ближнего Востока третий день пытаются прорваться в Польшу и Литву. Польские власти утверждают, что у границ скопились 3-4 тысячи человек, литовские власти насчитали около 300 мигрантов возле своего кордона.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава считает события на границе политическим шантажом со стороны Минска и Москвы. Замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко террористом.

В свою очередь, Лукашенко заявил, что скоро мигрантов станет еще больше. По его словам, люди идут в Европу в поисках лучшей жизни по приглашению Германии и США.