Польша обвинила Россию и Белоруссию в политическом шантаже

Польша считает события на границе с Белоруссией политическим шантажом со стороны Минска и Москвы. Такое обвинение в среду, 10 ноября, предъявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по итогам обсуждения текущей ситуации, передает ТАСС.

«Это не миграционный кризис. Это политический кризис, спровоцированный с целью дестабилизации ситуации в ЕС», — заявил польский премьер и добавил, что расценивает происходящее как проявление государственного терроризма и месть белорусского президента Александра Лукашенко за поддержку Варшавой демократических преобразований.

Моравецкий подчеркнул, что страна нацелена на сотрудничество с Россией и Белоруссией, однако «не с пистолетом у головы».

Ранее в Кремле прокомментировали сложившуюся на границе Белоруссии и Польши ситуацию — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она вызывает озабоченность, так как там в настоящее время отмечается тенденция к росту напряженности, надвигающаяся гуманитарная катастрофа и де-факто проблема с тысячами граждан.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.