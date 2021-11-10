В Белоруссии рассказали о применении Польшей боевого оружия против мигрантов

Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что военнослужащие Польши применяют боевое оружие против мигрантов и стреляют поверх голов беженцев. Об этом сообщает БЕЛТА.

В службе рассказали, что в настоящее время на белорусско-польской границе находятся более двух тысяч беженцев, которые уже третьи сутки живут и спят на земле, нуждаются в еде, воде и лекарствах. «Все они не рассматривают Беларусь как страну пребывания и открыто заявляют о намерении идти в страны ЕС, чтобы обратиться за защитой», — отметили в Госпогранкомитете и добавили, что белорусская сторона фиксирует попытки провокаций, организованных Польшей.

«Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие и стреляют поверх голов», — заявили в службе. Уточняется, что для «запугивания и демонстрации силы» польские силовики избивают беженцев.

В Государственном пограничном комитете Белоруссии подчеркнули, что факты применения оружия в отношении мигрантов подтверждаются видеозаписями. «Какой-либо реакции на подобные действия польских властей со стороны ЕС не последовало, что свидетельствует о молчаливом согласии с практически любыми незаконными действиями в решении миграционного кризиса», — заключили в службе.

