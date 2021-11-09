Мигранты на границе с Польшей рассказали о желании покинуть Белоруссию

Мигранты на белорусско-польской границе рассказали о желании попасть в Германию

Журналисты пообщались с беженцами, находящимися на белорусско-польской границе. Видео с интервью было опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Беларусь».

В частности, один из мигрантов рассказал журналистам, что беженцам очень опасно оставаться в Белоруссии.

Он заявил о желании покинуть территорию страны и отметил, что не рассматривает в качестве места для получения убежища Польшу. «Мы хотим попасть в Германию. Мы не хотим оставаться в Белоруссии или Польше», — подчеркнул беженец.

8 ноября группа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и попыталась преодолеть приграничные заграждения. По данным правительства Польши, численность толпы беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве также отметили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.