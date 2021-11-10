МИД Литвы назвал Лукашенко террористом

Замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас назвал террористом президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает «Эхо Москвы».

Комментируя миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза, Адоменас заявил, что Лукашенко истерически реагирует на западные санкции, которые не будут ослаблены, пока Минск не отпустит всех политзаключенных.

«С террористами никаких уступок делать нельзя, потому что это их только поощряет», — сказал замглавы МИД и пояснил, что называет так «режим Минска».

На вопрос, является ли террористом Лукашенко, дипломат ответил утвердительно. «Захват самолета, летящего из Афин в Вильнюс, тоже является именно террористическим актом. И опять же никаких сомнений по этому поводу нет», ― сказал Адоменас.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. После этого белорусские силовики арестовали двух пассажиров: бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку. В ответ на это Запад ввел четвертый пакет санкций против Минска.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала 3000-4000 человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.