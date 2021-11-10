В Литве высказались о причинах миграционного кризиса у границы Польши

Миграционный кризис на границах Литвы и Польши стал реакцией Минска на внешнее экономическое давление. Об этом высказалась литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, отвечая на вопросы журналистов на пограничной заставе в Капчяместисе, передает BNS.

В качестве причины наплыва мигрантов к восточным границам Европейского союза (ЕС) она назвала санкции, которые ЕС ввел в отношении Белоруссии ранее.

По словам Шимоните, Минск спровоцировал миграционный кризис, поскольку ограничительные меры Евросоюза «достаточно больно подрывают» белорусскую экономику.

В конце июня ЕС ввел четвертый пакет санкций против Белоруссии из-за инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске. Под них попали 166 физических и 15 юридических лиц. Ограничения коснулись доступа на финансовые рынки, рынки торговли нефтепродуктами, калийными удобрениями и табачными изделиями.

9 ноября стало известно, что на фоне текущего обострения миграционного кризиса на границе Польши ЕС приготовился к введению пятого пакета санкций против Белоруссии. Отмечается, что они могут коснуться порядка 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел республики Владимира Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».