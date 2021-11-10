В Минске назвали «безмозглой» политику западных стран в отношении Белоруссии

Политика руководителей некоторых западных стран в отношении Минска является «безмозглой». Об этом белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД России и Белоруссии, передает БЕЛТА.

Он прокомментировал ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе и назвал беспочвенными обвинения Запада в том, что Минск организовал эти потоки нелегальных мигрантов.

«Почему-то средиземноморское направление действует, балканское направление действует. Там, как нам известно, мигранты поступают и получают соответствующие привилегии, необходимую защиту. А Белоруссия почему-то оказалась костью в горле», — отметил глава МИД.

По мнению Макея, некоторые европейские политики способны только «махать топором санкций», не просчитывая при этом ситуацию на несколько шагов вперед. При этом миграционный кризис на восточных границах Европейского союза он назвал искусственно создаваемой угрозой со стороны НАТО и пообещал найти на нее адекватный ответ вместе с Москвой.

Ранее стало известно, что ЕС приготовился к введению новых санкций против Белоруссии из-за обострения миграционного кризиса в Европе. Отмечается, что они коснутся около 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Макея и белорусскую авиакомпанию «Белавиа».