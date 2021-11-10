Меркель захотела еще раз поговорить с Путиным

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель ожидает, что президент России Владимир Путин перезвонит ей после последнего разговора, состоявшегося 10 ноября и посвященного миграционному кризису на границе Белоруссии с ЕС. Это выяснил Bloomberg, передает РБК.

По словам собеседника издания в органах власти в ЕС, новый разговор ожидается до ночи, однако до этого российский лидер должен созвониться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. «Меркель передала Путину ясный месседж, что ему нужно поговорить с Лукашенко», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Меркель намеренно не стала звонить президенту Белоруссии напрямую, а вместо этого она связалась с ним в обход — через президента России. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт объяснил такой поступок тем, что Лукашенко сам не выходит с Меркель на связь. Ангела Меркель попросила Путина повлиять на Лукашенко в связи с ситуацией с мигрантами на белорусско-польской границе. Она также отметила, что события на границе Европейского союза и Белоруссии дают повод для беспокойства.

В Кремле, в свою очередь, рассказали, что разговор состоялся по инициативе германской стороны. «Подробно рассмотрена ситуация с беженцами на границах Белоруссии со странами ЕС. Выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса», — заявили в пресс-службе.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.