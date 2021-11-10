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Белорусы привезли к лагерю беженцев на границе скорую помощь и запас воды

В Белоруссии для беженцев в пограничной зоне организовали питьевую воду и «скорую»
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Кадр: «Беларусь 1»

В Белоруссии из Гродненской области в пограничную зону привезли несколько цистерн с запасом питьевой воды для беженцев из Ближнего Востока и Африки, местные врачи организовали круглосуточное дежурство скорой помощи. О ситуации в лагере сообщает телеканал «Беларусь 1».

Жители республики привозят беженцам теплые вещи и средства для обогрева. В лагере удалось поставить палатки и разжечь костры. После нескольких случаев обмороков среди беженцев рядом дежурит белорусская «скорая».

Помощь позволяет мигрантам оставаться на месте. Метеорологи обещают еще несколько дней относительно теплой погоды, однако на следующей неделе в Гродненской области установится минусовая температура по ночам.

«Эти дети умрут. Мы не может тут продержаться еще два дня. Даже один день», — рассказал телеканалу один из мигрантов, немного знающий русский язык.

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии продолжается с 8 ноября. В лагере беженцев уже 3000 человек, у большинства из них нет денег на обратную дорогу. Мигранты ждут, что их заберут в Германию или откроют путь туда. В немецком парламенте тем временем предложили временно разместить гостей из Ближнего Востока на Украине.

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