В Германии предложили разместить беженцев из Белоруссии на Украине

До оформления убежища в странах Европейского союза (ЕС) беженцев, пытающихся попасть из Белоруссии в Польшу, для начала можно разместить на Украине. С таким предложением выступил депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид в эфире радио Deutschlandfunk, передает агентство SNA.

«Так мы сможем показать, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС», — заявил политик. По его мнению, другие соседние с ЕС европейские страны также могут помочь с размещением нелегалов и оформлением убежищ для них в Евросоюзе.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нелегальные мигранты с Ближнего Востока оказались на польско-белорусской границе по приглашению Германии и США. Он также отметил, что нынешний кризис — это только начало колоссального потока беженцев. В сложившейся ситуации Лукашенко обвинил уход войск НАТО из Афганистана.

10 ноября Госпогранкомитет Белоруссии рассказал о применении польскими силовиками боевого оружия против нелегалов, пытающихся проникнуть в Польшу с белорусской территории. Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент в приграничной зоне располагается палаточный лагерь беженцев, вмещающий более двух тысяч человек.