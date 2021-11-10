Лукашенко рассказал о близких отношениях с Хусейном и Каддафи

Действия западных стран не привели к улучшению ситуации в тех государствах, куда они вторгались. Об президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью главреду журнала «Национальная оборона» Игорю Коротченко, передает БЕЛТА.

В разговоре с Лукашенко Коротченко упомянул о высказывании официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она напомнила о роли Варшавы в боевых действиях в Ираке и предложила Польше принять оттуда две тысячи беженцев.

Белорусский президент согласился с такой позицией и обвинил страны Запада в разрушении «специфической» государственности на Ближнем и Среднем Востоке. При этом он упомянул, что был в «близких» и «добрых» отношениях с местными лидерами, включая экс-президента Ирака Саддама Хусейна и бывшего главу Ливии Муаммара Каддафи.

«Мы встречались с ними. Я вам скажу — величайшие мыслители. Это люди, которые в силу своего положения очень хорошо понимали, что происходит. Это были лидеры в своих государствах. И эти мерзавцы их просто убили», — добавил глава республики.

Ранее стало известно, что в том же интервью Лукашенко поделился информацией об устройстве мафиозной схемы по переброске нелегальных мигрантов через Белоруссию на территорию Европейского союза (ЕС). По его словам, в ней не участвует ни одного белоруса, однако при этом задействованы два россиянина, а также десятки немцев, поляков, украинцев и литовцев.