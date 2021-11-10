Иракцев захотели вернуть на родину с помощью России

Ирак будет вывозить желающих вернуться обратно на родину через посольство России

Власти Ирака будут вывозить желающих из Белоруссии вернуться на родину через посольство в России. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил заместитель министра по делам миграции и мигрантов Ирака Карим ан-Нури.

Возвращать иракцев на родину хотят именно таким образом, поскольку у официального Багдада нет представительства в Минске.

Ан-Нури также попросил другие страны «в качестве знака доброй воли» для Европейского союза не позволять иракцам добираться до Белоруссии. Его просьба прозвучала на фоне угроз Брюсселя, который обещал ввести санкции против Ирака.

Беженцам на границе оказывают помощь белорусские власти и представители Красного креста.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Большие группы мигрантов из Африки и с Ближнего Востока начали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.