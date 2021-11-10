Мигранты на границе с Белоруссией рассказали о нежелании оставаться в Польше

РИА Новости: мигранты на польско-белорусской границе рассказали о нехватке еды и воды

Мигранты, которые живут в разбитых на польско-белорусской границе лагерях, рассказали о плохих условиях жизни: им не хватает еды, воды и медикаментов. Об этом свидетельствует рассказ одного из беженцев, кадры которого публикует РИА Новости.

«[Недавно] пришла партия помощи от Красного Креста... И это хорошие новости — они принесли больше еды и воды», — отметил мужчина.

Мигранты также рассказали о нежелании оставаться в Польше. По словам интервьюируемого, половина беженцев собирается идти в Великобританию. Оставаться на польской территории не хочет никто.

Беженцы также рассказали журналистам, что не собираются оставаться и в Белоруссии, поскольку это очень опасно. «Мы хотим попасть в Германию», — заявил собеседник «Sputnik Беларусь».