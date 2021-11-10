В Польше призвали ЕС ввести санкции против России из-за миграционного кризиса

Депутат польского сейма Ковальский: США и ЕС должны ввести санкции против Москвы и Минска

Варшава должна потребовать у Европейского союза (ЕС) и США ввести новые санкции против Белоруссии и России из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе. С таким призывом выступил депутат сейма Польши Януш Ковальский на своей странице в Twitter.

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«Польша не может позволить Евросоюзу сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным», — написал политик. По его словам, одним из вариантов рестрикций в сторону Москвы могут стать ограничения на продажу российского угля в страны Евросоюза.

Ранее врио министра иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в Евросоюзе готовы ужесточить санкции против Минска из-за наплыва мигрантов. Он также отметил, что необходимо разъяснить беженцам, что недостаточно заплатить деньги, чтобы попасть в одну из европейских стран нелегальным путем.

9 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию и Белоруссию в попытке ударить по Польше с помощью миграционного кризиса. Он отметил, что польская граница не подвергалась настолько жесткой атаке уже 30 лет.

8 ноября толпа нелегальных мигрантов с Ближнего Востока собралась на границе Белоруссии и Польши и попыталась преодолеть заграждения. По информации правительства Польши, численность беженцев достигала трех-четырех тысяч человек. В Варшаве уточнили, что палаточный лагерь нелегалов охраняют белорусские силовики.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС начался после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоком беженцев и наркотрафиком. Это произошло на фоне очередного обострения отношений между Минском и Западом.