В Германии раскритиковали Польшу за действия против мигрантов из Белоруссии

Польша применяет незаконные меры по отношению к мигрантам, которые направляются из Белоруссии в Европейский союз (ЕС). Действия Варшавы раскритиковал депутат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Нильс Шмид в эфире радио Deutschlandfunk, передает агентство SNA.

«Суть в том, что для защиты ЕС используются незаконные меры. Это подрывает отношение к ценностям, которые Польша отстаивает как член ЕС», — заявил политик. Он отметил, что польские силовики незаконно лишают мигрантов возможности получить убежище в странах Евросоюза.

«Нам нужны регламентированные процедуры, и для этого Польша нуждается в поддержке ЕС, но в то же время она должна соблюдать нормы международного права о защите беженцев», — добавил Шмид. По его словам, Брюссель должен принять решительные меры против наплыва беженцев из Белоруссии, при этом сохраняя человечность.

В том же эфире депутат от СДПГ предложил временно разместить беженцев, бегущих из Белоруссии в Польшу на территории Украины. Это мера, по мнению Шмида, позволит соблюсти закон ЕС о предоставлении убежища и покажет мигрантам, что получить доступ в Евросоюз может не каждый беженец.

10 ноября Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что польские силовики применяют боевое оружие против нелегалов, пытающихся проникнуть в Польшу с белорусской территории. Также в ведомстве сообщили, что в настоящий момент в приграничной зоне располагается палаточный лагерь беженцев, вмещающий более двух тысяч человек.