ЕС попросил Россию повлиять на миграционный кризис между Польшей и Белоруссией

Европейский союз (ЕС) обратился к России с просьбой использовать влияние на Белоруссию, чтобы решить проблему наплыва мигрантов к границе с Польшей. Об этом пишет РИА Новости со слов пресс-секретаря Брюсселя Петера Стано.

«Я повторю наш призыв от имени Евросоюза к России использовать своё влияние на Белоруссию, тесные связи между РФ и Белоруссией во многих сферах, чтобы [президент Белоруссии Александр] Лукашенко прекратил эту деятельность», — заявил представитель ЕС.

Ранее белорусский лидер заявил, что не причастен к хлынувшему через Белоруссию в ЕС потоку мигрантов. «При чем тут [президент России Владимир] Путин? При чем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда дальше. До Китая добрались», — возмутился политик.

9 ноября президент Польши Анджей Дуда заявил, что в настоящий момент мир может наблюдать беспрецедентную массированную гибридную атаку со стороны Белоруссии. Он отметил, что Варшава была готова к тому, что Лукашенко будет использовать мигрантов для политического давления на Европу.