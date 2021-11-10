В ЕС собрались защитить границы Польши

Европейский совет рассмотрит возможность финансирования строительства инфраструктуры для защиты границ Польши. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции с польским премьер-министром Матеушем Моравецким, трансляция которой ведется в Twitter.

Мишель добавил, что 15 ноября министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против Белоруссии и стран, отправляющих мигрантов туда. «Важно принять очень эффективные санкции не против белорусского народа, а против этого режима. Мы уже принимали меры против него, но, вероятно, мы даже должны усилить уровень санкционного давления», — объяснил он.

Глава Евросовета также назвал происходящее гибридной, грубой атакой.

Ранее 10 ноября Польша увеличила численность военных, действующих на границе с Белоруссией, до 15 тысяч человек. Кроме того, там действует 4 тысячи пограничников и 1,5 тысячи полицейских.

Очередное обострение на польско-белорусской границе началось 8 ноября, после того, как группа мигрантов с Ближнего Востока попыталась преодолеть ограждение. Правительство Польши оценило численность толпы в три-четыре тысячи человек. В Варшаве считают, что палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики.

