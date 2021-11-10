Мигранты прорвались через границу Польши

Bialystok: две группы мигрантов из десятков человек прорвались из Белоруссии в Польшу

Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу, передает польское радио Bialystok.

«Две крупные группы мигрантов проникли в Польшу с территории Белоруссии. Группы из по меньшей мере нескольких десятков человек прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что силовикам «удалось вернуть на линию границы» некоторых мигрантов, нелегально попавших на территорию Польши. Поиски остальных нелегалов продолжаются. Возле пропускного пункта «Кузница», где пытались прорвать границу страны 8 ноября, на данный момент обстановка спокойная.

Ранее стало известно, что Польша рассматривает реадмиссию для высылки мигрантов на родину. Об этом рассказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. «Это новая концепция ,которую мы анализируем в последние дни», — подчеркнул политик.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась у польской границы в Белоруссии. Представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский подчеркнул, что «на подобный шаг отчаяния беженцев подвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей». Польша перебросила на границу с Белоруссией борцов с террористами для защиты от толпы мигрантов.