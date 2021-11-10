Премьер Моравецкий: Польша рассматривает реадмиссию для высылки мигрантов на родину

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что республика рассматривает возможность отправлять на родину нелегальных мигрантов по процедуре реадмиссии, передает РИА Новости.

Отвечая на вопросы депутатов сейма, Моравецкий подчеркнул, что в Польше нашли решение для высылки мигрантов на родину.

«Господин депутат Кшиштоф Пашик спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни», — подчеркнул Моравецкий.

Ранее польский премьер оценил будущее миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что республика готовится к длительной борьбе с этой проблемой. Моравецкий также рассказал, что 9 ноября он приехал на границу Польши с Белоруссией, где осмотрел контейнерный городок для силовиков.

9 ноября Совет ЕС ужесточил визовый режим с Белоруссией из-за кризиса на границе с Польшей, обострившегося 8 ноября. В частности, приостановилось действие соглашения об упрощенном режиме.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза вспыхнул в мае 2021 года. Группы беженцев из Африки и Ближнего Востока стали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. Ответственность за эскалацию миграционного кризиса власти пострадавших государств возложили на Минск и Москву.