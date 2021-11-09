Польский генерал предупредил о возможности открыть огонь по нелегалам на границе

Генерал Роман Полько: военные могут открыть огонь по нарушителям на границе с Польшей

Польские военные могут открыть огонь по нелегалам-нарушителям польской границы. О такой возможности предупредил генерал и бывший глава десантного подразделения GROM Роман Полько в эфире Radio Maryja.

Он подчеркнул, что стрельба может стать адекватным ответом на попытку незаконно прорваться через границу.

Генерал считает, что текущий миграционный кризис на белорусской границе — открытая агрессия против НАТО со стороны режима белорусского президента Александра Лукашенко. «Белоруссия открыто подталкивает нелегальных мигрантов разрушать инфраструктуру нашей границы и пограничный режим. Со стороны Европейского союза и НАТО должна быть жесткая реакция», — заявил он.

Полько подчеркнул, что с происходящим, по его мнению, связан не только Минск, но и Москва — якобы именно благодаря помощи России ближневосточные мигранты попали в Белоруссию и смогли оказаться на границе Евросоюза.

Ранее глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер призвал Европейскую комиссию (ЕК) принять необходимые меры для урегулирования миграционной проблемы. Он заявил, что Германия и Польша не способны самостоятельно справиться с усугубляющейся ситуацией с мигрантами на границе с Белоруссией.

8 ноября группа мигрантов с Ближнего Востока собралась на белорусско-польской границе и пыталась прорваться через ограждение. Правительство Польши оценило их число в 3000-4000 человек. В связи с этим с утра вторника, 9 ноября, Пограничная стража Польши закрыла пункт пропуска «Кузница» через границу с Белоруссией.

Как утверждают в Варшаве, палаточный лагерь мигрантов охраняют белорусские силовики. В Минске в свою очередь называют эти обвинения бездоказательными и отмечают, что размещение 10 тысяч польских военнослужащих у границы, о котором было объявлено в конце октября, является существенной военной деятельностью.