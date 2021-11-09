Франция призвала наказать Белоруссию за кризис с мигрантами «без лезвий»

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии — это общеевропейский кризис, и страны Европейского союза должны сделать все, чтобы жестко наказать Минск за такую провокацию. С таким мнением выступил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон на правительственном часе в Национальном собрании, ссылка на трансляцию опубликована в Twitter.

«Мы должны ответить на [действия белорусского правительства] со всей жесткостью, при этом не забывая о европейских ценностях», — призвал дипломат. Он пояснил, что странам объединения не стоит возводить высокие стены с проволокой на границе Польши и Белоруссии: наказать виновников в кризисе нужно «без лезвий», то есть, не подвергая опасности жизни самих беженцев.

9 ноября Совет ЕС принял первые меры для урегулирования нового кризиса, разразившегося 8 ноября. Он ужесточил визовый режим с Белоруссией: речь идет о приостановке действия соглашения об упрощенном режиме, которое действовало ранее. Кроме того, ЕС следит за рядом стран, в том числе за Россией, в связи с миграционной проблемой. На Западе пытаются выяснить, как именно ближневосточные мигранты оказались в Минске: некоторые политики полагают, что их «транспортировкой» занимаются определенные страны и компании.