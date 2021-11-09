В Польше оценили будущее миграционного кризиса на границе с Белоруссией

Премьер Моравецкий: Польша готовится к долгой борьбе с кризисом на границе с Белоруссией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что власти страны допускают, что решение миграционного кризиса на границе с Белоруссией потребует многолетней борьбы, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопросы депутатов парламента, Моравецкий оценил будущее миграционного кризиса. По его словам, страна готовится к долгой борьбе с этой проблемой.

«Мы готовимся к долгим месяцам, долгим кварталам, а может быть, к долгим годам борьбы с этой провокацией [президента Белоруссии Александра] Лукашенко»,— подчеркнул премьер.

Моравецкий сообщил, что сегодня, 9 ноября, он приехал к границе Польши с Белоруссией, где ему показали контейнерный городок. Когда в страну придут холода, в нем станут жить польские силовики, несущие там службу.

Ранее премьер Польши обвинил Россию и Белоруссию в атаке с помощью мигрантов. Политик добавил, что кризис на границе может быть частью скоординированного нападения и «войны нового типа». Моравецкий подчеркнул, что безопасность государственной границы Польши испытала жесткую атаку впервые за 30 лет.

9 ноября Совет Евросоюза ужесточил визовый режим с Белоруссией из-за миграционного кризиса на границе с Польшей, который усугубился 8 ноября. В частности, приостановится действие соглашения об упрощенном режиме.

Миграционный кризис на восточной границе Евросоюза начался в мае 2021 года. Группы беженцев из Африки и Ближнего Востока стали массово пересекать границу Польши, Литвы и Латвии со стороны Белоруссии. В эскалации миграционного кризиса власти пострадавших стран обвинили Минск и Москву.