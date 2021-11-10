Россия дополнительно увеличила поставки газа в Европу

Прокачка российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» в направлении Германии дополнительно выросла на четверть по сравнению с предыдущим днем. Об увеличении со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade пишет РИА Новости.

В период с 8:00 по 9:00 по московскому времени объем поставок составил 1,1 миллиона кубометров в час. Во вторник вечером прокачка колебалась на уровне 870-880 тысяч кубометров, что было в 2,5 раза больше, чем в понедельник.

Поставки газа по данному направлению резко упали в августе, после аварии на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. В конце октября прокачка в Германию упала до нуля, после чего газ пошел в обратном направлении.

В понедельник, 8 ноября, прокачка остановилась в обоих направлениях, но затем «Газпром» начал наращивать поставки. На следующий день российская компания подтвердила, что принялась закачивать газ в европейские газохранилища. Ранее соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.

О росте транзита также сообщил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон. По его словам, в начале ноября прокачка составляла всего 57 миллионов кубометров в сутки при контракте на 109 миллионов, но позднее выросла до 88 миллионов кубометров в сутки.