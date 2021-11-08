«Газпром» резко увеличил транзит через Украину

Вскоре после обрушения объема транзита российского природного газа через Украину «Газпром» резко увеличил поставки, доведя их до октябрьского уровня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Ранее он говорил, что 1 ноября транзит упал до 57 миллионов кубометров в сутки, что почти в два раза меньше, чем законтрактованные 109 миллионов. Теперь прокачка составляет 88 миллионов кубометров, что на 54 процента выше уровня начала месяца.

В какие именно сроки поставки увеличились, Макогон не уточнил. Топ-менеджер также отметил, что заявок на увеличение прокачки компания не получала, а уровень заполненности российских подземных хранилищ достиг максимума с 2000 года.

До этого Макогон рассказал, что регулятор Германии примет решение по поданной Киевом заявке на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» до 14 ноября. Само обращение компания оставила 20 октября.

На фоне увеличения транзита через Украину «Газпром» практически остановил прокачку через Польшу по газопроводу Ямал — Европа. Уже более недели газопровод на границе с Германией большей частью работает в реверсном режиме (Германия поставляет газ в Польшу), но утром 8 ноября прокачка остановилась в обе стороны.