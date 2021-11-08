Российский газопровод в Германию перестали использовать

По газопроводу «Ямал-Европа», который используется для поставок российского природного газа в Польшу и Германию, остановилась прокачка топлива в обе стороны. Об этом со ссылкой на данные оператора немецкой газотранспортной сети Gascade пишет РИА Новости.

Поставки из Польши в Германию прекратились 30 октября, после чего прокачка пошла в обратную сторону. Через пять дней транзит возобновился, но уже на следующий день вновь начался реверс. Утром в понедельник, 8 ноября, сначала прокачка по реверсу упала в 1,6 раза, до 88 тысяч кубометров в час, а затем газопровод полностью перестали использовать.

«Ямал-Европа» наряду с «Северным потоком», «Турецким потоком» и газотранспортной системой (ГТС) Украины является основным маршрутом поставок газа в Европу. При этом Польша и Украина выступают против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2», предполагая, что тот нацелен на усиление энергозависимости ЕС от Москвы.

На этом фоне прокачка российского газа по «Ямал-Европа» и украинской ГТС планомерно сокращается. Более того, «Газпром» отказался бронировать мощности газопроводов на следующий год, что, при условии плановых поставок, было бы дешевле, чем краткосрочные закупки.