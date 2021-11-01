Польша начала заменять российский газ поставками из Германии

Реверсные поставки в Польшу из Германии по трубопроводу «Ямал-Европа» резко возросли утром в понедельник — со 150 тысяч кубометров в час в субботу и воскресенье до 524 тысяч. Об этом говорят данные европейского газотранспортного оператора Gascade, сообщает ТАСС.

Прокачка в этом направлении началась после того, как утром в субботу полностью остановились поставки газа в Германию со стороны России. Данные оператора польской сети газопроводов Gaz-System свидетельствуют, что с восточного направления некоторое количество газа идет, но остается на территории страны.

В «Газпроме» на замену поставок из России прокачкой из Германии отреагировали сдержанно. Представитель компании пояснил, что заявки европейских потребителей удовлетворяются в полном объеме, а колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей.

Польша, как следует из контракта, имеет право на реверсные поставки по газопроводу, однако ранее фактически речь шла о так называемом виртуальном реверсе, то есть отборе газа из транзитного потока. На реальный реверс маршрут может перейти в том случае, если заявка на реверс окажется больше, чем физический объем поставок.

На этом фоне спотовые цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов с начала торгов в понедельник, превысив 860 долларов за тысячу кубометров.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, чтобы помочь Европе в борьбе с энергетическим кризисом. Тогда же стало известно, что канцлер Германии Ангела Меркель рассказала европейским лидерам об обещании Путина увеличить объем газа в немецких хранилищах «Газпрома».