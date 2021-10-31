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Транзит газа в Европу по трубопроводу «Ямал» прекратился

Gascade: физический поток газа в Европу о трубопроводу «Ямал» упал до нуля
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Фото: Gleb Garanich / Reuters

Физический поток по газопроводу «Ямал-Европа» на входе в газотранспортную систему Германии (по направлению с востока на запад) упал до нуля. Об этом, как сообщает «Интерфакс», свидетельствуют данные германского газотранспортного оператора Gascade.

О резком снижении прокачки стало известно утром субботы, 30 октября. В период с 10 до 11 утра по московскому времени она остановилась полностью. Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении.

По реверсной заявке в течение часа — с 11:00 до полудня 30 октября — качалось порядка 150 тысяч кубометров в час.

«Ямал-Европа»

32,9
миллиарда кубометров газа в год
проектная мощность газопровода «Ямал-Европа»

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Он проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

По «Ямалу» Польша получает топливо не только напрямую из России, но и в формате «виртуального реверса». Согласно заключенному контракту, поставка газа происходит из Германии, однако фактически ее получают из транзитного потока. Если заявка на виртуальный реверс оказывается больше прямого физического потока, трубопровод может перейти в режим реверсной прокачки.

В выходные, как правило, в газопровод закачивается больше газа, поскольку спрос от промышленности в эти дни снижен. Таким образом, появляется дополнительный ресурс для транспортировки газа в хранилища, которые размещены на европейской территории.

Реакция «Газпрома»

Ситуацию с прекращением прокачки газа по трубопроводу «Ямал» прокомментировали в «Газпроме». Представители компании отметили, что транзит топлива проходит в полном объеме. В компании заверили, что заявки европейских потребителей выполняются в полном объеме, пояснив, что колебания спроса на российский газ зависят от фактических потребностей покупателей.

Энергокризис в Европе

Европа столкнулась с энергетическим кризисом из-за возросшего потребления и увеличившихся цен на газ. В начале сентября цены на голубое топливо на Западе начали резко расти. Высокая стоимость газа побудила правительства и компании прибегнуть к другим источникам топлива, что повлекло рост цен и на остальные энергоносители. В начале октября цены на газ приближались к рекордным 2000 долларов за тысячу кубометров, однако затем снизились. 27 октября стоимость ноябрьских фьючерсов колебалась на уровне около 1050 долларов.

На фоне стремительного роста цен президент России Владимир Путин призвал «Газпром» повысить объемы газа в европейских хранилищах, что должно помочь Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом. После этого цена на газ в регионе снизилась с 1041 до 1008 долларов за тысячу кубометров — более чем на четыре процента за один день. Президент предположил, что дополнительные объемы топлива стабилизируют цены на европейском энергорынке.

На следующий день «Газпром» объявил, что пополнит запасы газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) по поручению российского лидера. Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в российские подземные хранилища к 8 ноября, затем начнет заполнять европейские хранилища.

72,638
миллиарда кубометров
объемы запасов в подземных российских ПХГ

По данным компании, объемы запасов в подземных российских ПХГ достигли планового уровня оперативного резерва газа. Теперь они составляют 72,638 миллиарда кубометров. Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня 847,9 миллиона кубометров.

При этом, запасы газа в европейских ПХГ Миллер назвал «очень-очень маленькими, чуть меньше 190 миллионов кубометров». Согласно данным AGSI+, в Австрии они заполнены на 55 процентов, в Германии — на 21 процент, а в Нидерландах — на 28 процентов при среднем по Европе уровне в 77 процентов.

Эксперты подсчитали, что до зимы «Газпром» успеет передать Европе не более пяти миллиардов кубометров газа. Однако для этого придется нарастить транзит не только через Белоруссию по газопроводам «Ямал-Европа», но и через Украину — что является наименее желательным для госкорпорации сценарием.

«Северный поток-2»

Между тем, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил со ссылкой на оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG о готовности к запуску первой нитки газопровода. Он сообщил, что труба полностью наполнена газом. Вторую нитку заполнят до конца года.

Положительное заключение по сертификации газопровода ранее дало министерство экономики ФРГ, признав, что он не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Теперь свои решения должны вынести сначала Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган ФРГ), а затем Еврокомиссия.


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