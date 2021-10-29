Первую нитку «Северного потока-2» подготовили к запуску

Глава OMV Штерн: первая нитка «Северный поток-2» заполнена газом и готова к запуску

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил со ссылкой на оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG о готовности к запуску первой нитки газопровода, передает ТАСС.

По его словам, труба полностью наполнена газом. Вторую нитку заполнят до конца года. Штерн подчеркнул, что новый газопровод сможет разнообразить маршруты поставок, сбалансировать спрос и предложение.

OMV выступает партнером «Газпрома» по проекту «Северный поток-2», она вложила в него 729 миллионов евро.

Ранее стало известно, что министерство экономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (BNetzA) положительное заключение по сертификации газопровода. В ведомстве посчитали, что тот не представляет опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза.

На этом фоне президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» увеличить поставки газа в Европу после того, как заполнятся все российские хранилища.