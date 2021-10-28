В Германии обвинили США в спорах из-за «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» стал предметом споров в немецком бундестаге, подобные разногласия очень выгодны для США. Такое мнение высказали обозреватели Мориц Кох (Moritz Koch) и Клаус Штратманн (Klaus Stratmann) в статье для издания Handelsblatt.

В тексте говорится, что представители трех одержавших победу на парламентских выборах немецких партий не могут прийти к общему мнению насчет российского газопровода.

Набравшая большинство голосов избирателем СДПГ выступает за скорейшую сертификацию и введение в эксплуатацию «Северного потока-2», однако партия «зеленых» против этого. По мнению обозревателей, такая позиция очень выгодна для США, так как без дешевого российского газа продукция немецкой промышленности сильно подорожает, что скажется на конкурентоспособности.

Президент России Владимир Путин 21 октября указывал, что поставки по «Северному потоку-2» могут начаться сразу после получения разрешения от немецкого регулятора. Он назвал объем в 55 миллиардов кубометров приличным с учетом того, что, согласно подсчетам, дефицит на европейском рынке составит 70 миллиардов кубометров. «Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки», — заключил глава государства.