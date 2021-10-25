Германия после просьбы Украины по газу предложила подумать о водороде

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о скидке на транзит дополнительных объемов газа в размере 50 процентов для «Газпрома» передано министерству экономики и энергетики Германии. Таким образом на просьбу прокомментировать инициативу Киева ответила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен, сообщает УНИАН.

По ее словам, аналогично ведомство поступает и с другими идеями украинской стороны. «Мы интенсивно будем говорить об этом предложении и стараемся вместе с Украиной сохранить транзит через Украину», — подчеркнула дипломат.

О возможных последствиях предложения Фельдгузен не рассказала. Однако она предложила Украине работать в направлении водородной энергетики, чтобы не только обеспечить собственную энергонезависимость, но и экспортировать газ.

В ходе пресс-конференции посол уточнила, что до 2024 года транзит газа через Украину обеспечен действующим соглашением с российской компанией, так что о его сохранении говорить пока рано.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил «Газпрому» 50-процентную скидку на транзитные поставки газа в Европу в объеме сверх установленных контрактом 40 миллиардов кубометров в год. Секретарь СНБО республики Алексей Данилов уточнял, что Украина готова предложить Евросоюзу прокачку дополнительных 55 миллиардов кубометров в год. Такой объем, по мнению Киева, делает бессмысленным ввод в эксплуатацию «Северного потока-2».

Германия является главным сторонником газопровода в Европе, поскольку тот позволит ей получать газ напрямую из России без посредников. Летом этого года она обязалась содействовать сохранению транзита через Украину и помогать республике в развитии водородной энергетики в обмен на отказ США препятствовать прокладке труб.

Украинские власти остались недовольны сделкой, поскольку гарантии носят рамочный характер. Кроме того, в Киеве не исключают, что после запуска нового маршрута «Газпром» может либо снизить поставки настолько, что «Нафтогазу» придется полностью закрывать транзит, либо будет намеренно выставлять украинскую компанию в качестве ненадежного поставщика.