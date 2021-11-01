На открытии торгов в понедельник, 1 ноября, цена на газ в Европе подскочила на 11 процентов. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов поднялась до почти 861 доллара за тысячу кубометров.

Цены пошли вверх на фоне остановки прокачки топлива по трубопроводу «Ямал». Прокачка резко снизилась 30 октября с 9 до 10 утра по московскому времени. В период с 10 до 11 утра она остановилась полностью. Оператор также зафиксировал реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. В «Газпроме», комментируя ситуацию с прокачкой, отметили, что она проходит в полном объеме.

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Он проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии.