Поставки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» снова прекратились

Gascade: прокачка газа из России в ФРГ по трубопроводу «Ямал-Европа» снова остановилась

Прокачка газа по трубопроводу «Ямал-Европа» в ФРГ снова остановилась в субботу, 6 ноября — начался реверс в обратном направлении. Это следует из данных немецкого оператора Gascade, передает ТАСС.

Поставки прекратились в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени, после чего начался реверс из Германии в Польшу. На данный момент он составляет порядка 139, 5 тысяч кубометров в час.

Перед этим прокачка была прервана утром 30 октября, в тот же день были запущены реверсные поставки. Прокачка возобновилась 4 ноября.

Протяженность газопровода «Ямал-Европа» превышает 2 тысячи километров. Он идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере и проходит по территории четырех государств: России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.

