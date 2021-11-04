Транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа» возобновили

Gascade: прокачка газа из России в ФРГ по трубопроводу «Ямал-Европа» возобновилась

Транзит газа по трубопроводу Ямал-Европа из России в ФРГ возобновился поле пяти дней паузы. Это следует из данных, опубликованных на сайте немецкого оператора Gascade.

По данным портала, прокачка топлива стартовала в 14:00 по московскому времени. К 15:00 объем газа, доставленного по трубопроводу, составил 186,6 тысячи кубометров.

Прокачка была прервана утром 30 октября, в этот же день были запущены реверсные поставки. В «Газпроме» отреагировали на ситуацию, подчеркнув, что прокачка газа по «Ямалу» обеспечивается в полном объеме.

Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше двух тысяч километров идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Он проходит по территории четырех государств — России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность — 32,9 миллиарда кубометров газа в год.