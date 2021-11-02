Цена на газ в Европе подскочила после решения «Газпрома»

Из-за решения «Газпрома» цены на газ в Европе выросли более чем на четыре процента

«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту через газотранспортную систему Украины в первом-третьем кварталах 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

После решения «Газпрома» цены на газ в Европе подскочили более чем на четыре процента. Стоимость газа выросла до 814 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE. «Оператор ГТС Украины» предложил на аукционе транзитные мощности на кварталы с первого по третий 2022 года. Дополнительные объемы составили до 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Предложение осталось невостребованным. «Газпром» также не стал бронировать дополнительные мощности по газопроводу через Польшу.

1 ноября суточный транзит российского газа через Украину упал более чем на треть по сравнению с уровнем 1 октября. Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что объем прокачки опустился на 34 процента до 57 миллионов кубометров в сутки. Глава компании отметил, что «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 миллионов кубометров.

Ранее в октябре цена на газ опустилась более чем на 10 процентов после поручения президента России Владимира Путина «Газпрому» начать плановые работы по закачке газа в европейские хранилища. Глава российской компании Алексей Миллер в ответ заявил, что «Газпром» готов начать дополнительные поставки в Европу после 8 ноября — когда будут заполнены хранилища в России.