Россия снизила транзит газа через Украину

Суточный транзит российского природного газа через Украину сократился 1 ноября более чем на треть по сравнению с 1 октября. Такие данные привел гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

«Несмотря на громкие заявления, объем транзита из России в ЕС постоянно снижается», — написал глава компании. Он сообщил, что 1 октября объем транзита российского газа через Украину составил 86 миллионов кубометров в сутки, а 1 ноября — 57 миллионов (минус 34 процента). При этом «Газпром» оплачивает транзитные мощности на 109 миллионов кубометров, отметил Макогон. По его подсчетам, при таких объемах транспортировки «Газпром» недопоставит в Евросоюз по украинскому маршруту до конца мая 2022 года около пяти миллиардов кубометров.

Сокращение транзита российского газа в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины произошло в октябре на фоне нового контракта с Венгрией, куда газ теперь поступает по «Турецкому потоку». Макогон оценил потери Киева в 4,5 миллиарда кубометров. Под угрозой также оказался импорт газа из Венгрии виртуальным реверсом. Общие потери в данном направлении могут вырасти до 10 миллиардов кубометров.

27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы газа в европейских хранилищах после заполнения российских подземных хранилищ. На фоне новостей о возможном увеличении поставок цены на газ на европейских биржах упали за несколько дней со 1041 до 875 долларов за тысячу кубометров.

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ежегодные потери Украины в случае остановки транзита российского газа в Европу составят два миллиарда долларов. Украинский лидер заявил, что страна получает за транзит «законные» средства, и отметил важность сохранения этой возможности.