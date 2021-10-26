На Украине раскрыли неизбежные последствия прекращения транзита газа из России

Гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о том, что в случае прекращения транзита газа из России после 2024 года Киеву придется оптимизировать ГТС. О последствиях данного решения он заявил в интервью «ТСН».

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По его словам, при таком развитии событий у Украины неизбежно появятся значительные избыточные мощности, так как изначально украинская ГТС рассчитывалась как единственный маршрут поставки газа из России в Европу. Макогон также отметил, что общая мощность ГТС страны составляет 146 миллиардов кубометров, при этом транзит не превышает 40 миллиардов кубометров. Если Россия прекратит транзит газа, то Украина будет вынуждена оптимизировать систему, чтобы не тратить деньги на поддержание инфраструктуры, объяснил глава украинской компании.

Макогон добавил, что будет использоваться только часть системы, необходимая для обеспечения внутренних поставок страны. В то же время демонтировать ГТС не планируется, подчеркнул он.

Ранее гендиректор «Оператора ГТС Украины» заявил, что Киев предложил России продлить контракт на транзит газа до окончания настоящего соглашения, действующего до 2024 года. По его словам, на сегодняшний день Украина готова подписать контракт на следующие 10-15 лет с объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров газа в год. Тем не менее Макогон отметил, что Москва так и не ответила на данное предложение.