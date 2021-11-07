В Киеве раскрыли детали возможного участия в сертификации «Северного потока-2»

В ФРГ примут решение об участии Киева в сертификации «Северного потока-2» до 14 ноября

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон рассказал о том, что регулятор Германии примет решение по поданной Киевом заявке на участие в процессе сертификации оператора газопровода «Северный поток-2» до 14 ноября. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Решение ожидается на следующей неделе», — написал Макогон.

20 октября компания «Оператор ГТС Украины» подала заявку немецкому регулятору на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2». Тогда Макогон объяснил, что таким образом Украина пытается противостоять запуску проекта.

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Ранее Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение о сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Сертификация российского газопровода предположительно займет около трех месяцев.

На Украине выразили разочарование данным решением немецкого ведомства. «Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров», — сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, добавив, что Киев намерен работать над тем, чтобы решение «не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения».