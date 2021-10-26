Глава «Нафтогаза» оценил заключение Германии по «Северному потоку-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что Минэкономики ФРГ не проводило обсуждений с Киевом по поводу заключения по сертификации газопровода «Северный поток-2». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, министерство экономики и энергетики Германии, которое предоставило немецкому регулятору свои рекомендации, также опубликовало список стран, с которыми проводились соответствующие консультации. «Среди этих стран нет Украины. Это очень печально», — подчеркнул глава «Нафтогаза».

Помимо этого, Витренко отметил, что Украина является одним из основных транзитеров газа в Европу и могла бы рассказать, почему сертификация «Северного потока-2» при текущих условиях несет угрозу безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что Украина научилась на собственном опыте и сейчас «Газпром» показывает это всей Европе.

Ранее Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство (регулирующий орган) заключение по сертификации газопровода «Северный поток-2». В ведомстве не увидели угрозы в российском трубопроводе и признали, что он не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и Евросоюза. В процессе формирования заключения по газопроводу ведомство консультировалось с другими странами-членами ЕС. Регулятор ФРГ продолжит анализ соответствия «Северного потока-2» правовым предписаниям международного объединения. Предположительно, сертификация российского газопровода займет около трех месяцев. После того как регулятор вынесет решение, оно будет направлено на рассмотрение в Еврокомиссию, у которой будет еще два месяца на ответ.

