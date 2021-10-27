Украина расстроена из-за заключения Германии по «Северному потоку-2»

Украина расстроена из-за заключения министерства экономики и энергетики Германии, что сертификация газопровода «Северный поток-2» не угрожает безопасности поставок газа в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает УНИАН.

«Что касается решения немецкого регулятора, то мы расстроены. И уже есть позиция "Нафтогаза" по этому вопросу, то есть непосредственно компании, которая вовлечена в этот процесс. И мы доведем свою позицию до немецких партнеров», — сказал Кулеба, добавив, что Киев намерен работать над тем, чтобы решение «не принималось поспешно, быстро, без тщательного анализа и изучения».

Ранее Минэкономики ФРГ направило в Федеральное сетевое агентство заключение по сертификации «Северного потока-2». В ведомстве посчитали, что трубопровод не будет представлять опасности для газоснабжения Германии и ЕС.

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что немецкое министерство опубликовало список стран, с которыми проводились соответствующие консультации. «Среди этих стран нет Украины. Это очень печально», — отметил Витренко.

По его словам, Украина является одним из основных транзитеров газа в Европу и могла бы рассказать, почему сертификация «Северного потока-2» несет угрозу безопасности для поставок газа.