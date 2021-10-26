В Германии у «Северного потока-2» остался единственный противник

«Зеленые» остались единственной партией в Германии, которая выступает против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Но если ей не удастся взять под контроль министерство иностранных дел, то многолетняя борьба за газопровод, похоже, будет выиграна Россией, следует из статьи немецкой газеты Die Welt.

Споры вокруг начала эксплуатации «Северного потока-2» стали одним из ключевых пунктов формирования правящей коалиции в Германии. Для «Зеленых», выступающих против проекта, остался единственный шанс помешать газопроводу — получить руководящие посты в министерстве иностранных дел.

Но реализовать свой план у партии и ее лидера Анналены Бербок вряд ли получится. Возможные партнеры по коалиции — социал-демократы и Свободная демократическая партия (СвДП) не спешат поддержать их в этом вопросе. По мнению автора статьи, Социал-демократическая партия Германии «традиционно связана с крупными энергетическими компаниями», а часть правящих кругов СвДП и вовсе дружественно настроена к России.

25 октября посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил о технической готовности газопровода. Далее «Северному потоку-2» нужно пройти сертификацию.