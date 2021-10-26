«Северный поток-2» назвали условием стабильности газового рынка

Запуск газопровода «Северный поток-2» позволит увеличить поставки газа в Европу и стабилизировать ситуацию на рынке, заявил глава компании Wintershall Марио Мерен на телеконференции с инвесторами, передает ТАСС.

«Конечно, как только "Северный поток-2" будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа», — сказал глава крупнейшей нефтегазовой компанией Германии. Мерен назвал российский газ условием для достижения климатических целей. Он также допустил, что холодная зима в Европе приведет к дальнейшему подорожанию топлива.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. Две нитки газопровода длиной 1234 километра каждая пройдут из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность газопровода составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Перед вводом в эксплуатацию объекту необходимо пройти сертификацию в Германии и Евросоюзе (ЕС).

С начала сентября в Европе резко выросли цены на газ. Причинами стали перенаправление поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) из Европы в Азию и дефицит угля. В начале октября стоимость тысячи кубометров газа приблизилась к двум тысячам долларов. После слов президента России Владимира Путина о готовности дополнительных поставок в Европу цены пошли вниз. В конце октября Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, что Россия увеличит поставки топлива в Европу в обмен на сертификацию «Северного потока-2».