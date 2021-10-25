В Германии прокомментировали сертификацию «Северного потока-2»

Процедура сертификации газопровода «Северный поток-2» должна пройти легитимно. Пока этого не произошло, говорить о приеме проекта в эксплуатацию не стоит, заявил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. Цитату приводит «Интерфакс».

«Насколько мне известно, сейчас с технической точки зрения "Северный поток-2" достроен, и он, в общем-то, может быть принят в эксплуатацию. Сейчас возникают [вопросы, связанные с] сертификацией, она должна быть осуществлена чисто», — прокомментировал процедуру дипломат.

В конце октября постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов поставил властям Германии дедлайн в вопросе сертификации экспортного газопровода «Северный поток-2» — 8 января. По его словам, более ранняя сертификация тоже возможна и станет выгодна европейским потребителям российского газа.